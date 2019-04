Ajax-Juventus, le ultime su Cristiano Ronaldo: ansia e attesa!

CHAMPIONS LEAGUE AJAX JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / "Cristiano si è allenato bene con la squadra. E' a disposizione e domani partirà titolare". Con queste parole, pronunciate oggi in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha sciolto i dubbi in vista di Ajax-Juventus, match di domani valevole per i quarti di andata di Champions League.

Il fuoriclasse portoghese, che ha saltato le ultime tre partite ufficiali a causa di un problema muscolare, domani tornerà dal primo minuto nella sua competizione preferita . Tra ansia e attesa, serpeggia grande concentrazione nell'ambiente bianconero, che non vuole rischiare di vivere una notte simile a quella di Madrid, quando lo 0-2 contro l'Atletico mise a serio rischio la qualificazione. Proprio, quindi, è l'uomo più atteso del match, come dimostrano i tanti commenti apparsi sui social nelle ultime ore: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. Calciomercato.it ha raccolto alcuni tweet significativi: