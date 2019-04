JUVENTUS AJAX INFORTUNIO CHIELLINI ALLEGRI / La Juventus scenderà domani sera in campo senza Giorgio Chiellini nel match d'andata dei quarti di Champions League nella tana dell'Ajax.

Un'assenza pesante per Massimiliano, con il capitano bianconero che è rimasto a Torino per continuare le terapie e tentare così di tornare disponibile per la sfida di ritorno in programma martedì 16 aprile. Un recupero che ad oggi appare complicato , come confermano anche le parole dello stesso Allegri in conferenza stampa: "Se Chiellini ci sarà tra una settimana? E' 1X2", sottolinea con una battuta il tecnico toscano alla vigilia della gara di Amsterdam.