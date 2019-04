Ajax-Juventus, messaggio alla Uefa: Allegri 'chiama' la wild card

AJAX JUVENTUS ALLEGRI WILD CARD / Massimialiano Allegri lancia la sua proposta alla Uefa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il tecnico della, analizzando la situazione della sua rosa (rimaneggiata per alcune assenze pesanti), ha parlato in modo chiaro nella conferenza stampa prima del match contro l' Ajax : "Dispiace non avere Cuadrado, speriamo in futuro si possa introdurre una 'wild card' per la lista della Champions. Ho chiesto anche al presidente e credo che un cambio ad aprile potrebbe essere una buona soluzione, almeno a partire dal 2024. Dispiace lasciare fuori dei grandi calciatori per certe partite a causa di infortunio pesante".