CALCIOMERCATO JUVENTUS RUGANI / Daniele Rugani felice per il suo percorso con la maglia della Juventus. Il difensore, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in chiave mercato: "Sono contento della mia scelta. Sono in una grande squadra, dove giocano tanti campioni.

E' difficile giocare e ritagliarsi uno spazio, ma qui vale più che in altre parti. Sono contento però del percorso che sto facendo e continuerò su questa strada fino a quando ci sarà la volontà di entrambe le parti, come ha dimostrato il rinnovo. E' quello che desideravo, nonostante alcune voci che erano circolate in estate e che poi non sono andate in porto".