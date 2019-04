AJAX JUVENTUS RUGANI / Vigilia di Ajax-Juventus, match d'andata dei quarti di Champions League. Prima di Massimiliano Allegri a prendere la parola in conferenza stampa è stato Daniele Rugani, che domani sera sarà in campo alla 'Cruijff Arena' per rimpiazzare dal primo minuto capitan Chiellini: "Sappiamo il valore di Giorgio e quanto lui sia importante. Domani farò il massimo per non farlo rimpiangere. Sono partite e momenti bellissimi, che sogno fin da piccolo: non potrei essere più entusiasta. Sarà una gara importante per me, come per tutta la squadra. Mi auguro sia un punto di partenza, non l'ultima.

Voglio dimostrare di potermi giocare le mie carte in certe partite. Rinnovo? E' quello che desideravo, in estate nonostante alcune voci le cose non sono andate in porto e sono contento di aver raggiunto questo traguardo. E? un bel segnale, mi rende orgoglioso e felice. L'Ajax è un avversario, forte, giovane e che ha qualità. Ci vorrà tanta attenzione solidità sia domani che al ritorno. Davanti sono pericolosi, ma sappiamo anche che dietro possiamo metterli in difficoltà.? Lo conosco, è forte, ci ho giocato contro in Nazionale. Mi piacerebbe giocare insieme a lui, perché no… Giocare insieme a dei giocatori bravi è sempre bello.? "Sta bene, è rientrato bene, per noi è importantissimo e lo sappiamo tutti. Siamo contenti che domani sera sarà in campo".