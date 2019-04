CALCIOMERCATO FIORENTINA MONTELLA / AGGIORNAMENTO ORE 19.00 - Vincenzo Montella è sempre più vicino alla panchina della Fiorentina.

Secondo 'Sky Sport' il tecnico potrebbe dirigere già domani il primo allenamento, firmando un contratto fino al 2020 con la società viola.

C'è Vincenzo Montella in prima fila per sostituire Stefano Pioli dopo l'addio di quest'ultimo alla panchina della Fiorentina. Stando a 'Sky Sport', il club della famiglia Della Valle punterebbe a definire tutto entro le prossime 24 ore per il ritorno alla guida dei viola dell'ex attaccante. In alternativa ci sarebbe la soluzione interna con Bigica, attuale tecnico della Primavera.

