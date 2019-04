CALCIOMERCATO ROMA WEIGL BORUSSIA / Julian Weigl sembra destinato a dare l'addio al Borussia Dortmund la prossima estate.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il centrocampista classe '95 tedesco sta trovando poco spazio sotto la guida di Favre e, stando al quotidiano 'Bild', avrebbe chiesto di essere ceduto per giocare con maggiore continuità anche in vista di una possibile convocazione per Euro 2020 la prossima stagione. Sotto contratto con i gialloneri fino al 2021, Weigl nell'ultima finestra di gennaio è stato accostato a, con i campioni di Francia che potrebbero tentare un nuovo assalto per il giocatore.