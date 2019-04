Calciomercato Inter e Milan, riunione con l'agente di Bale

CALCIOMERCATO INTER E MILAN / Nei giorni scorsi alcuni media spagnoli lo hanno accostato anche a Inter e Milan, ma le voci più insistenti sul futuro di Gareth Bale riguardano soprattutto un ritorno in Inghilterra (Manchester United o Tottenham).

Intercettato da 'Deportes Cuatro' all'uscita di un albergo dopo la riunione con il, Jonathan, agente dell'attaccante esterno ha escluso l'ipotesi Premier: "E' molto felice qui. E' un giocatore del Real e non sta pensando di tornare in Inghilterra in questo momento. Se resta sicuramente? Non posso predire il futuro, però ora è molto felice".