JUVENTUS AJAX INFORTUNIO CHIELLINI / Dopo Emre Can anche Giorgio Chiellini è stato costretto a dare forfait per il primo round dei quarti di Champions League tra Ajax e Juventus. Tegola pesante per Massimiliano Allegri, che sostituirà il capitano con Rugani (oggi pomeriggio presente in conferenza stampa insieme al tecnico) nel pacchetto difensivo dei bianconeri nel catino della 'Cruijff Arena'.

Il senatore della 'Vecchia Signora' non è partito con la squadra alla volta di Amsterdam, restando a Torino per continuare le terapie e guarire dalla contrattura al polpaccio accusata nei giorni scorsi. E' già iniziata la corsa contro il tempo per averlo a disposizione per la sfida di ritorno contro i 'Lancieri' in programma martedì prossimo, con Chiellini che salterà sicuramente l'anticipo di sabato in campionato a Ferrara con la Spal che potrebbe consegnare matematicamente lo scudetto alla Juve. Un recupero complicato ad oggi, con le condizioni del numero 3 che verranno monitorate quotidianamente dallo staff medico bianconero in vista del return-match del 16 aprile.

