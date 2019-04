ARSENAL NAPOLI CONVOCATI / Tutto come previsto: Raul Albiol non c'è tra i convocati del Napoli per la sfida di Europa League contro l'Arsenal. Lo spagnolo non ha ancora recuperato dal problema fisico che lo sta tenendo fuori dai giochi da settimane.

Ma per Ancelotti c'è anche il recupero di Simonealle prese con un affaticamento muscolare che gli ha fatto saltare la gara contro il Genoa: l'ex Bologna ha svolto anche oggi lavoro personalizzato ma è comunque tra i convocati che domani voleranno in Inghilterra.

Questa la lista completa: Meret, Ospina, Karnezis, Chiriches, Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj, Allan, Verdi, Zielinski, Fabian Ruiz, Gaetano, Callejon, Ounas, Mertens, Insigne, Milik, Younes.

