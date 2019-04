AJAX JUVENTUS CONFERENZA TEN HAG / Erik ten Hag, tecnico dell’Ajax, ha analizzato in conferenza stampa il momento degli olandesi in vista della storica sfida di Champions League di domani, con la Juventus. Di seguito, alcune delle sue diciarazioni.

MOMENTO - “Essere primi in campionato per noi non cambia nulla, pensiamo soltanto alla Juventus. De Jong sta bene, oggi vedremo come si allenerà e prenderemo una decisione".

CRISTIANO E CHIELLINI - "Vogliamo giocare contro i migliori, siamo contenti di avere di fronte uno come lui. Chiellini è fondamentale, ma in rosa la Juve ha diversi calciatori in grado di rimpiazzarlo.

Ovviamente si tratta di un difensore molto importante e mancherà".

STILE - "Siamo stati bravi a cambiare e domani daremo il massimo per battere la Juve. Possiamo arrivare in alto, i bianconeri sono un altro grande ostacolo dopo il Real ma abbiamo le nostre possibilità".

DE JONG E DE LIGT - "Straordinari, ma non solo loro possono giocare a grandi livelli. Cercheremo di tenerli quasi tutti anche l’anno prossimo perché vogliamo continuare a dire la nostr ain Europa. Siamo qui e vogliamo restarci".

RINASCITA - "Oltre il Porto, tutte le altre squadre ai quarti di finale provengono da competizioni più ricche. In fondo arrivano quasi sempre le stesse, ma è bello ci sia qualche sorpresa e noi siamo fieri di esserlo quest’anno".

