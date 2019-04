JUVENTUS MILAN MANDZUKIC ROMAGNOLI / Niente squalifica con la prova tv per Mario Mandzukic dopo Juventus-Milan.

Il Giudice Sportivo - si legge nel comunicato della Lega Serie A - ha deciso di non adottare nessun provvedimento disciplinare nei confronti dell'attaccante bianconero dopo l'episodio conavvenuto nel secondo tempo del match di sabato pomeriggio all''Allianz Stadium'. Il gesto di Mandzukic, che da terra ha scalciato il capitano rossonero, dopo aver esaminato le immagini televisive non è stato catalogato come condotta violenta dal Giudice Sportivo.

Gli squalificati - tutti per una giornata - dopo il 31° turno:

Bani (Chievo), Sturaro (Genoa), Zeegelaar (Udinese), Badelj (Lazio), Belotti (Torino), Ceppitelli (Cagliari), Kolarov (Roma), Maietta (Empoli).

