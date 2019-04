CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / Uno dei sogni di calciomercato per il Napoli della prossima stagione è, senza dubbio, James Rodriguez. Il colombiano ha un ottimo rapporto con Carlo Ancelotti, che ovviamente lo accoglierebbe a braccia aperte in azzurro.

Hernan Ospina, suocero del centrocampista offensivo e padre del portiere David, ha commentato l'indiscrezione ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli': "A James farebbe piacere giocare in Italia, in un club come il Napoli. L'appeal del campionato è aumentato molto con l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Ancelotti conosce benissimo il colombiano: mia figlia mi ha confermato che i due hanno un rapporto molto forte. Mi auguro che arrivi in azzurro e credo che lo stesso allenatore sia d'accordo con me: l'operazione farebbe felice James e tutta la famiglia".