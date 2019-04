AJAX JUVENTUS CONVOCATI / C'è Cristiano Ronaldo nella lista dei convocati della Juventus per la sfida di Champions contro l'Ajax: il portoghese ha recuperato dall'infortunio rimediato in Nazionale ed è volato con la squaddra ad Amsterdam.

Nella lista non figurano, invece "Giorgio, fermato da una contrattura al polpaccio sinistro come conseguenza di una botta ricevuta nei giorni scorsi, e, a causa di una distorsione alla caviglia destra rimediata in", come si legge nel report del club bianconero. Tutti gli aggiornamenti: clicca qui

Questa la lista completa:

1. Szczesny

2. De Sciglio

5. Pjanic

6. Khedira

7. Ronaldo

10. Dybala

11. Douglas Costa

12. Alex Sandro

14. Matuidi

15. Barzagli

17. Mandzukic

18. Kean

19. Bonucci

20. Cancelo

21. Pinsoglio

22. Perin

24. Rugani

30. Bentancur

33. Bernardeschi

37. Spinazzola

41. Nicolussi Caviglia

