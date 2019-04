Calciomercato, tre italiane su Skov Olsen, perla del Nordsjaelland

CALCIOMERCATO OLSEN FIORNETINA SAMPDORIA GENOA / Andreas Skov Olsen è una delle perle del calcio europeo. A 19 anni, il centrocampista offensivo del Nordsjaelland è finito nel mirino delle big del Vecchio Continente, i cui osservatori lo seguono ogni settimana in Danimarca.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La stampa danese riporta che, tra le squadre interessate, ci sarebbero Fiorentina, Sampdoria, Genoa (come anticipato da Calciomercato.it) e addirittura il Barcellona, oltre alle francesi Lille e Lione. Olsen, bravo tecnicamente e con un ottimo senso del gol, impressiona proprio per la sua capacità realizzativa: nonostante la giovane età, alla sua prima stagione nella massima divisione danese ha già segnato 20 gol in 29 partite.