CALCIOMERCATO JUVENTUS ALEX SANDRO MARCELO / Nuove indiscrezioni sul futuro della Juventus dalla Spagna: secondo AS, infatti, Alex Sandro sarebbe vicino al trasferimento al PSG per la prossima stagione.

Il brasiliano è un obiettivo prioritario dei parigini, e l’operazione dovrebbe realizzarsi a giugno per una cifra importante, intorno ai 50 milioni di euro.

La Vecchia Signora, ovviamente, dovrebbe cercare un sostituto di livello per il terzino, che potrebbe essere proprio il suo connazionale Marcelo. Cristiano Ronaldo spinge per ritrovare il suo vecchio amico a Torino da inizio stagione: inizialmente il madridista sembrava convinto, ma il ritorno di Zidane ha cambiato le carte in tavola, rilanciando la volontà di restare al Bernabeu.

Molto dipenderà dalla volontà del Real Madrid, però: i blancos reputano, giustamente, il rendimento di Marcelo molto lontano dai suoi livelli, e potrebbero quindi optare per un addio in estate. La situazione andrà monitorata, ma la Juve, in ogni caso, ha già pronta un’alternativa: si tratta di Grimaldo del Benfica, da tempo nel mirino.

