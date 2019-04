ITALIA GRAVINA / Dalla Var alla Nazionale, il presidente Federale Gabriel Gravina ha rilasciato unintervista a 360° a 'Sport Mediaset': "La tecnologia richiede degli interventi migliorativi ma siamo sulla strada giusta. Marcello Nicchi ha proposto alcuni progetti che sono di grande attualità, come la room control centralizzata a Coverciano per tutta la Serie A, poi lipotesi di un fondo di solidarietà per gli arbitri che vengono dismessi e che non hanno possibilità di continuare la loro attività professionale. E poi la possibilità di lavorare sulla separazione delle carriere, quindi fare una nuova formazione per creare specialisti della VAR affinché si possa arrivare a una forma di specializzazione sempre migliore".

NAZIONALE - "Va dato grande merito a Mancini e al suo lavoro e a quello della sua squadra.

Sta portando avanti un nuovo messaggio, una nuova storia che raccontiamo agli italiani. Il valore di una maglia che va onorata in qualunque momento a prescindere dal risultato finale. La maglia azzurra deve dare il senso dell’entusiasmo, dell’appartenenza e dell’identità. E in questo Mancini sta svolgendo un grandissimo lavoro. Ci sono tanti giovani che ormai rappresentano una delle più giovani nazionali di tutti i tempi. Il loro impegno e il loro condividere con gioia la partecipazione all’evento sportivo, contaminano tutti i nostri tifosi. È una bellissima storia”.

UNDER 21 "Il ct Di Biagio non chiederà nulla in prestito a Mancini. Ha il diritto di convocare i migliori giovani. Sono molto legato ai giovani e mi auspico che Di Biagio attraverso la possibilità di poter utilizzare 6-7 giocatori della nazionale maggiore, possa raggiungere questo importante obiettivo che ci porterebbe anche Tokyo 2020".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui