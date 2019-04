CALCIOMERCATO FIORENTINA DIMISSIONI / Stefano Pioli via dalla Fiorentina: il tecnico viola si è dimesso ed ormai non è più l'allenatore della squadra toscana. Un epilogo che di fatto anticipa una separazione che era già annunciata per l'estate, quando la Fiorentina passerà nelle mani di Di Francesco, salvo colpi di scena.

L'allenatore ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni dopo la sconfitta casalinga contro il Frosinone, il comunicato duro della società gigliata e il confronto di ieri: tutte gli aggiornamenti sono disponibili cliccando qui . Rientrando in casa dopo aver lasciato il centro sportivo, Pioli non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione ai cronisti che lo aspettavano: "Tra poco saprete - le parole dell'ex-. Dopo rilascerò delle dichiarazioni".