AJAX JUVENTUS CHIELLINI / Non ci sarà Giorgio Chiellini tra i convocati della Juventus per l'andata dei quarti di finale di Champions contro l'Ajax: niente da fare per il difensore e capitano bianconero che - riferisce 'Sky' - sarà costretto al forfait per la sfida di domani sera.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il difensore avverte ancora dolore al polpaccio e non volerà con il resto della squadra in Olanda: oltre a lui dovrebbe mancare anche, che si è infortunato alla caviglia nella sfida di sabato scorso contro il Milan. Le ultime sulla Juventus le trovi cliccando qui ! Dovrebbe esserci - da vedere se partirà titolare o dalla panchina - Cristiano Ronaldo che ha svolto la rifinitura con il resto della squadra.parlerà alle ore 18 in conferenza stampa e darà indicazioni più chiare su formazione ed assenze, ma quella di Chiellini sembra ormai certa.