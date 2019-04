FOOTBALL UNDER CALCIOMERCATO / Dai campi della serie C a quelli dei campionati giovanili, il punto di Football Under, appuntamento settimanale di Calciomercato.it, dedicato ai giovani talenti:

1. La copertina è di Emanuel Vignato, attaccante classe 2000 del Chievo Verona che ieri contro il Bologna ha disputato la sua prima gara da titolare in serie A dopo gli spezzoni contro la Juventus e il Sassuolo. Ha tecnica sopraffina, è abile soprattutto quando parte da sinistra e converge sul suo piede naturale, il destro. Può agire anche da trequartista o da seconda punta. Di origini brasiliane ma è nato a Negrar e da quando aveva dodici anni è al Chievo Verona di cui rappresenta una speranza, una "luce" in una stagione ricca di ombre.

2. La storia di Di Lorenzo dell'Empoli dimostra che la serie C è una categoria da tenere d'occhio, possono mettersi in mostra giocatori interessanti anche per gli osservatori dei club di serie A. Domenica in Catania-Bisceglie ha debuttato Emanuele Pecorino, attaccante classe 2001 abile nel gioco aereo che vede e "sente" la porta, figlio d'arte poichè il papà ha giocato in serie D. All'esordio Pecorino è stato subito incisivo con l'assist per il gol-vittoria al 90' di Esposito.

3. La Primavera del Palermo, vincendo a Cagliari, ha portato a casa tre punti che fanno ben sperare per la lotta salvezza. Tra i migliori in campo il terzino sinistro Antonino Gallo, giocatore duttile, abile in entrambe le fasi, dotato di buone qualità tecniche e nella coordinazione, caratteristiche che si notano soprattutto per i suoi precisi cross.

4. Ha disputato quasi tutta la stagione sotto età in Under 17 e ve l'abbiamo già segnalato in varie occasioni, si tratta di Giuseppe D'Agostino, esterno offensivo che domenica con la maglia dell'Under 16 del Napoli è stato devastante, dimostrando di essere fuori categoria con i ragazzi della sua età.

Due gol, un rigore procurato e tante altre giocate degne di nota.

5. Nell'Under 16 del Napoli contro il Crotone ha messo in mostra le sue importanti qualità anche Gennaro Iaccarino, centrocampista centrale con buoni piedi, ottima visione di gioco, dotato di valide intuizioni sia nel corto che nel lungo. Domenica la sua prova è stata impreziosita anche da un gol su rigore.

6. La sconfitta contro l'Inter manda la Primavera del Milan in piena lotta per la zona retrocessione, tra le poche note positive del derby per i rossoneri c'è la prestazione di Marco Brescianini, autore anche di un gran gol su punizione. Parliamo di un centrocampista bravo in entrambe le fasi, dotato di personalità, abile sia nella copertura delle linee di passaggio che nel palleggio.

7. Vladan Dekic è uno dei portieri più interessanti dell'intero panorama del campionato Primavera 1, l'Inter l'ha preso dalla Stella Rossa nel 2016 e il portiere serbo sta confermando tutte le sue qualità. Dekic sa coprire bene tutta la porta in virtù anche della sua stazza, spicca anche per essere un valido pararigori. A gennaio Dekic ne ha addirittura parati tre di fila.

8. La Juventus è prima in classifica nel girone A del campionato Under 17, ha legittimato il suo primato con la vittoria in trasferta contro lo Spezia per 4-1. E' andato a segno anche Nikola Sekulov, centrocampista con buone capacità tecniche, risorse con cui cerca di sfruttare i tempi d'inserimento in zona-gol. Lo dimostrano anche le sette reti realizzate finora in questo campionato. Sekulov nella stagione in corso ha portato a casa anche quattro presenze in Nazionale.

9. Il Chievo, se finisse oggi il campionato Primavera 1, sarebbe ai play-off, ha realizzato il sorpasso alla Juventus con la vittoria contro il Genoa. Tra i protagonisti Filippo Tuzzo, attaccante esterno duttile, mancino, abile nell'uno contro uno e sulle palle inattive.

10. La Fiorentina domina il girone A del campionato Under 15, ha legittimato il primato battendo 3-1 lo Spezia in trasferta. Il protagonista assoluto è stato Fallou Sene, attaccante classe 2004 che già nella scorsa stagione al Bari giocava sotto età in Under 15. La Fiorentina ha approfittato del fallimento del club pugliese per tesserarlo. Si tratta di una punta dotata di forza esplosiva, grandi capacità tecniche, velocità nelle giocate, sta dimostrando le sue qualità con 22 gol realizzati che lo rendono il capocannoniere del girone A.

