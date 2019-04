AJAX JUVENTUS CHIELLINI FORMAZIONE / Tegola Juventus alla vigilia della trasferta di Champions League sul campo dell'Ajax. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Giorgio Chiellini, che non ha ancora recuperato dal problema al polpaccio. Con Barzagli e Caceres ai box e Emre Can anche lui costretto al forfait, l'allenatore bianconero ha un solo sostituto a disposizione, Daniele Rugani.

L'ex Empoli affiancherànella difesa a quattro composta da, al momento favorito su. Non è comunque da escludere un possibile passaggio alla difesa a tre con l'arretramento di Alex Sandro. Scalpita, invece,, rientrato in gruppo dopo il problema muscolare accusato in Nazionale e possibile compagno di reparto di. Verso una nuova esclusione, dunque, Paulo. Ecco la probabile formazione:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.

