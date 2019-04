CALCIOMERCATO FIORENTINA PIOLI / AGGIORNAMENTO ORE 16 - Durissime le parole di Pioli: "Sono state messe in discussione le mie capacità professionali e soprattutto umane".

AGGIORNAMENTO ORE 15.50 - "ACF Fiorentina comunica di avere ricevuto in data odierna le dimissioni del Mister Stefano Pioli.

L'allenamento odierno si sta regolarmente svolgendo sotto la guida dell'allenatore in seconda Giacomo Murelli": il comunicato ufficiale del club viola.

ORE 15.10 - Ci sarebbe la mancanza di fiducia da parte della società e il rimprovero non esplicito di una mancanza di serietà nella gestione del gruppo alla base delle dimissioni di Pioli, secondo quanto riferisce 'ansa.it''.

La perdita della fiducia da parte della società e della proprietà, con l'implicito rimprovero di una sostanziale mancanza di serietà nella gestione dell'ultimo periodo della squadra

ORE 14.30 - "Tra poco saprete": così Stefano Pioli ai cronisti che lo attendevano sotto casa.

Notizia a sorpresa in casa Fiorentina. Secondo 'Sky Sport' Stefano Pioli ha rassegnato le dimissioni. Il tecnico, già in rotta con la società non solo per gli ultimi scadenti risultati e dato come sicuro partente a giugno, ha preso questa decisione perché a suo giudizio non esistevano più le condizioni per andare avanti. Il futuro di Pioli potrebbe essere nella sua Parma, mentre il suo successore sulla panchina viola, che fino al termine della stagione dovrebbe essere affidata all'attuale allenatore della Primavera Bigica, sarà a meno di colpi di scena l'ex Roma Eusebio Di Francesco, con il quale è stato già raggiunto un accordo.

