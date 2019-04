AJAX-JUVENTUS DIRETTA CONFERENZA STAMPA ALLEGRI CHAMPIONS CRISTIANO RONALDO CHIELLINI LIVE - Siamo alla vigilia dell'andata dei quarti finale di Champions League per la Juventus, volata ad Amsterdam per affrontare, domani alle 21, l'Ajax di Erik ten Hag. E, come di consueto, l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri interviene in conferenza stampa, che Calciomercato.it seguirà in diretta.

Tra i temi, la probabile formazione e le condizioni die capitan Giorgio

Massimiliano Allegri ha parlato a 'Sky Sport' prima di intervenire in conferenza: "A meno che non succeda qualcosa di particolare, Cristiano Ronaldo dovrebbe giocare. Dispiace non avere Chiellini ed Emre Can, ma gli altri stanno tutti bene. Il recupero di Douglas Costa e Dybala che ha fatto un buon allenamento oggi, mi lasciano ben sperare. Giocherà Rugani al centro della difesa: per lui è un test importante, sono sicuro che farà molto bene".

