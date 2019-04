AJAX-JUVENTUS DIRETTA CONFERENZA STAMPA ALLEGRI CHAMPIONS CRISTIANO RONALDO CHIELLINI LIVE - Siamo alla vigilia dell'andata dei quarti finale di Champions League per la Juventus, volata ad Amsterdam per affrontare, domani alle 21, l'Ajax di Erik ten Hag. E, come di consueto, l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri interviene in conferenza stampa, che Calciomercato.it seguirà in diretta. Tra i temi, la probabile formazione e le condizioni di Cristiano Ronaldo e capitan Giorgio Chiellini.

Allegri inizia soffermandosi delle condizioni di Ronaldo: "Cristiano si è allenato bene con la squadra. Se non succede nulla tra stasera e domani, è a disposizione e partirà titolare".

Il tecnico bianconero prosegue parlando degli olandesi e sulle scelte di formazione: "L'Ajax è una squadra che gioca in maniera diversa rispetto all'Atletico. Sono molto aggressivi. Servirà una partita fisica e poi far gol all'andata. Non dobbiamo speculare. Difficilmente finirà 0-0: sarà una gara aperta, ci saranno molto spazi. L'abbiamo preparata lavorando sui loro punti di forza. Bisognerà correre molto verso la porta. Domani servirà una bellissima prestazione. Difesa a tre? E' dura perché ho solo due centrali... A centrocampo giocherà uno tra Khedira e Bentancur. Rodrigo sta recuperando una buona condizione, è in crescita, anche se rispetto a Khedira pecca d'inesperienza.

Sami è un giocatore di spessore internazionale, che sa leggere come pochi le varie fasi della partita. Sabato non pensavo riuscisse a giocare 60 minuti al rientro dopo tanto tempo".

Allegri parla poi di alcuni singoli, ad iniziare da Dybala: "Si è allenato molto bene questa mattina, a livello mentale sta crescendo. Quando sta bene fisiamente e mentalmente è uno dei giocatori più bravi della Juve e a livello mondiale. Douglas Costa è recuperato, in queste partite può essere determinante. Emre Can speriamo di recuperarlo per il ritorno. Rugani? E' uno dei migliori difensori in Europa. Gli altri a livello di conoscenze non sono bravi come quelli italiani".

L'allenatore bianconero conclude infine parlando di Cuadrado e Bernardeschi: "Dispiace non avere Juan: speriamo in futuro si possa introdurre una 'wild card' per la lista della Champions League. Bernardeschi ha giocato una bella partita sabato con il Milan. Non deve però abbassare mai l'attenzione a livello mentale. Deve diventare più decisivo perché è nelle sue corde".

ORE 19.00 - Massimiliano Allegri ha parlato a 'Sky Sport' prima di intervenire in conferenza: "A meno che non succeda qualcosa di particolare, Cristiano Ronaldo dovrebbe giocare. Dispiace non avere Chiellini ed Emre Can, ma gli altri stanno tutti bene. Il recupero di Douglas Costa e Dybala che ha fatto un buon allenamento oggi, mi lasciano ben sperare. Giocherà Rugani al centro della difesa: per lui è un test importante, sono sicuro che farà molto bene".

