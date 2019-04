ARGENTINA INCIDENTE SCALONI / AGGIORNAMENTO ORE 13.20 - Scaloni sarebbe cosciente e avrebbe già rassicurato i propri familiari.

Attese comunicazioni ufficiali sulle sue condizioni.

Argentina in apprensione per Lionel Scaloni. Il commissario tecnico dell'albiceleste è stato investito da un'auto durante un giro in bicicletta a Maiorca. Secondo quanto riportato da 'El Mundo', il ct, ricoverato d'urgenza, non sarebbe però in pericolo di vita come trapelato in un primo momento. Sono infatti escluse gravi lesioni.

