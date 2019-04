Calciomercato Napoli, rinnovo Mertens: la decisione di Ancelotti

CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO MERTENS / Si profila un futuro ancora in azzurro per Dries Mertens.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Carloavrebbe già inserito l'attaccante belga nella lista dei promossi per la prossima stagione. Il giocatore discuterà il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2020 con il presidenteal termine della stagione. Allontanate, dunque, le sirene cinesi delle ultime sessioni di calciomercato.