CALCIOMERCATO INTER HANDANOVIC PADELLI BERNI / Handanovic, Padelli e Berni saranno i tre portieri dell'Inter anche nella prossima stagione. Secondo 'Tuttosport', oltre allo sloveno i nerazzurri hanno infatti intenzione di confermare sia il vice che il terzo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ciò significa che Padelli e Berni (33 e 36 anni) rinnoveranno i rispettivi contratti in scadenza a giugno., per il quale verrà esercitata la ricompra, e(preso in sinergia col Parma, dove è di fatto in prestito, a gennaio) dovranno quindi aspettare almeno un altro anno per l'approdo-ritorno ufficiale in nerazzurro.