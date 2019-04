AJAX JUVENTUS CHIELLINI EMRE CAN CRISTIANO RONALDO / AGGIORNAMENTO 13:05 - Come riporta 'Sky Sport', Giorgio Chiellini non ce la farà a recuperare per la sfida con l'Ajax. Non è escluso, però, che il capitano bianconero possa essere lo stesso convocato e finire in panchina domani alla 'Johan Cruijff Arena'. Sarà indisponibile pure Emre Can: a differenza di Chiellini, il tedesco non dovrebbe essere nemmeno convocato.

Brutte notizie per Massimiliano Allegri alla vigilia di Ajax-Juventus.

Giorgionon hanno preso parte alla rifinitura dei bianconeri in vista dell'andata dei quarti di finale di Champions League. Il capitano ha lavorato in palestra per testare il polpaccio, mentre si va verso il forfait del centrocampista tedesco, alle prese con un problema alla caviglia rimediato nella sfida contro il A forte rischio anche la presenza del capitano bianconero, che ha accusato un problema al polpaccio . Regolarmente in campo, invece,, che ha recuperato dal problema muscolare accusato in Nazionale.