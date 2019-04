Inter, infortunio Brozovic: comunicato UFFICIALE

INTER INFORTUNIO BROZOVIC / L'Inter perde il perno del suo centrocampo con Marcelo Brozovic che nell'ultimo match di campionato contro l'Atalanta è finito ko. Oggi il giocatore si è sottoposto ad risonanza magnetica ed in seguito la dirigenza nerazzurra ha diramato un comunicato ufficiale: "L'esame ha evidenziato una distrazione muscolare al semitendinoso della coscia destra.

Il centrocampista croato sarà rivalutato la settimana prossima". Non è stata resa nota, dunque, l'entità dell'infortunio che dovrebbe comunque essere simile a quello riportato da Stefan de Vrij e Lautaro Martinez, i quali torneranno in gruppo domani dopo circa due settimane di stop. Per il croato quindi niente Frosinone e, con ogni probabilità, Roma: l'obiettivo è il rientro per il big match con la