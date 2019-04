CALCIOMERCATO INTER GODIN / In casa Inter non sono preoccupati dalle voci che circolano in Spagna riguardo un tentativo in extremis da parte di Simeone per convincere Diego Godin a rimanere all'Atletico Madrid, con il quale è in scadenza a giugno. Per i nerazzurri l'operazione, che sarà a costo zero commissioni escluse, è praticamente conclusa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il forte ed esperto centrale uruguagio avrebbe già svolto le visite mediche e, stando a 'La Gazzetta dello Sport', sarà lui in prima persona - e non la società targata- a dare l'annuncio del suo passaggio all'Inter spiegando le motivazioni che lo hanno spinto a questa scelta. Il tutto dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. Godin si legherà al club nerazzurro con un contratto biennale da 6,5 milioni a stagione bonus compresi più opzione per una ulteriore stagione.