CALCIOMERCATO SERIE A JUVENTUS MILAN ERIKSEN BRAHIMI ALDERWEIRELD LOVREN / A partire da questa sera ricomincerà a suonare la musichetta della Champions League con le prime due gare valide per i quarti di finale della massima competizione europea. Questa sera, alle ore 21, andranno infatti in scena Tottenham-Manchester City e Liverpool-Porto, sfide che vedranno diverse squadre di Serie A impegnate ad osservare alcuni dei tanti talenti in campo. Sono diversi infatti i calciatori impegnati tra Londra e Liverpool che potrebbero tornare in auge in vista della prossima sessione di calciomercato per le squadre italiane. Da Eriksen ad Alderweireld, passando per Brahimi e Lovren, ecco tutti i calciatori sotto la lente di ingrandimento della Serie A in Tottenham-Manchester City e Liverpool-Porto. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie di mercato!

Calciomercato Serie A, da Alderweireld ad Eriksen: i possibili obiettivi in Tottenham-Manchester City

Tanto Tottenham nel mirino di alcuni club di Serie A. Questa sera a Londra il derby inglese con il Manchester City sarà infatti tenuto particolarmente in considerazione da Juventus ed Inter, club spesso accostati ad alcuni talenti degli 'Spurs'. Su tutti Christian Eriksen, trequartista danese classe 1992 avvicinato a più riprese alla compagine bianconera. Il prezzo del cartellino del fenomeno del Tottenham resta comunque piuttosto elevato, tanto da superare addirittura il tetto dei 100 milioni di euro nonostante un contratto in scadenza nel 2020. Su di lui inoltre ci sarebbe anche l'interessamento del Real Madrid, che mantiene un asse piuttosto caldo con il club di Londra. Per quanto riguarda il reparto difensivo invece l'Inter in passato aveva seguito Toby Alderweireld e Jan Vertonghen: nonostante gli 'Spurs' abbiano già esercitato le opzioni presenti nei rispettivi contratti dei due difensori per il prolungamento fino al 2020. Non è infatti da escludere un ritorno di fiamma la prossima estate, con anche la Juventus ad osservare l'ex Atletico Madrid. Proprio Alderweireld rientrerebbe nella lista di papabili obiettivi di esperienza per la prossima difesa bianconera.

Il prezzo del cartellino è alto ma non altissimo e un solo anno di contratto potrebbe favorirne la cessione in estate.

Per quanto riguarda invece il Manchester City potrebbe riscaldarsi l'asse con Napoli. Guardiola è a caccia di un difensore top e il nome di Kalidou Koulibaly potrebbe fare al caso dell'ex allenatore del Barcellona che dovrà però superare le resistenze di De Laurentiis e la concorrenza di altri top club europei.

Calciomercato Serie A, Brahimi, Herrera e non solo: gli osservati di Liverpool-Porto

Il secondo quarto di finale tra Liverpool e Porto offre diversi spunti invece per altri club di Serie A. Il Milan in particolare è da mesi alla ricerca di un nuovo esterno offensivo di respiro internazionale da regalare ai tifosi. Tra i nomi più in voga c'è l'algerino Yacine Brahimi, classe 1990 che potrebbe offrire il giusto mix di qualità ed esperienza al team rossonero. L'ex Granada è in scadenza di contratto e le possibilità che possa lasciare i lusitani a fine stagione appaiono sempre più concrete. Un vero e proprio affare che potrebbe però scatenare un'asta internazionale, complicando i piani del Milan. Napoli, Roma ed Inter in passato sono state invece avvicinate al nome di Hector Herrera, centrocampista messicano del Porto che in estate concluderà la sua lunga militanza in Portogallo. Difficile però vederlo in Serie A in quanto nelle scorse settimane aveva messo in stand-by il Lione in attesa di club più blasonati. Attesa che lo porterebbe all'Atletico Madrid, team al momento in vantaggio nella corsa al calciatore. La stessa squadra della capitale spagnola avrebbe messo gli occhi anche su Alex Telles, mancino brasiliano ex Inter e che poteva interessare alla Juventus in caso di addio di Alex Sandro. L'ex Galatasaray potrebbe rimpiazzare il partente Lucas Hernandez.

Per l'Italia intriga anche il nome del bomber dei lusitani Marega, giustiziere della Roma negli ottavi di finale di Champions League. Da Liverpool potrebbe invece arrivare il rinforzo giusto per la difesa. Con l'esplosione di Joe Gomez, la presenza imprescindibile di Van Dijk ed alcuni problemi fisici che lo hanno limitato, Dejan Lovren è infatti finito nel dimenticatoio. Il forte centrale della Croazia vice-campione del Mondo è stato avvicinato anche a Roma e Napoli in vista delle possibili partenze di Manolas e Koulibaly. Una soluzione di esperienza e a costi non eccessivi in virtù anche di una scandeza contrattuale al 2021.

