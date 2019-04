CALCIOMERCATO JUVENTUS LINCOLN FLAMENGO INTER ESCLUSIVO - La Juventus è ad un passo dalla conquista dell'ottavo Scudetto consecutivo, mentre oggi volerà ad Amsterdam dove mercoledì affronterà l'Ajax nell'andata dei quarti di finale di Champions League. La stagione sta, dunque, entrando nel vivo, ma gli occhi degli uomini mercato bianconeri continuano ad osservare i talenti del futuro. Nei giorni scorsi abbiamo parlato degli scout della Juve, e del Milan, che stanno segueno con attenzione Juan Sforza, il capitano dell'Argentina al Sudamericano Sub 17.

Calciomercato Juventus, occhi su Lincoln del Flamengo: c'è anche l'Inter

Ma non è il solo giovanissimo calciatore sudamericano finito sul taccuino degli osservatori sguinzagliati dal direttore dell'area sportiva, Fabio, in giro per il mondo. CLICCA QUI per tutti gli ultimi aggiornamenti.

Stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la Juventus si è messa concretamente sulle tracce di Lincoln. Il 18enne attaccante del Flamengo, accostato anche all'Inter nei mesi scorsi, è seguito anche da due club portoghesi. Ma, allo stato attuale, quella bianconera è la pista più accreditata per il futuro del calciatore, legato al club 'rubonegro' da un contratto valido fino al 31 dicembre del 2023. La valutazione del cartellino di Lincoln si aggira sui 25 milioni di euro, una cifra davvero importante per il giovanissimo giocatore, considerato uno dei migliori talenti emerenti del calcio brasiliano.

