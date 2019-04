CALCIOMERCATO INTER ICARDI ATLETICO MADRID REAL MADRID JUVENTUS - Nonostante il reintegro in squadra, il futuro di Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter. Il bomber e la società nerazzurra hanno raggiunto un accordo per arrivare serenamente a fine stagione, dopo la questione fascia di capitano e le parole della moglie-agente Wanda Nara. Poi, con ogni probabilità, sarà addio. Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile scambio tra argentini con la Juventus: Maurito in bianconero e Dybala pronto a fare le valigie in direzione Milano, ma questa possibilità si è sgonfiata con il passare dei giorni. Accostato anche al Real Madrid di Zinedine Zidane, che potrebbe però continuare a puntare su Karim Benzema, da ieri si è parla con insistenza dell'Atletico Madrid. CLICCA QUI per tutti gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Inter, Icardi vuole Madrid: la situazione

, allenatore dei 'Colchoneros', vorrebbe puntare su Icardi per sostituire

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, Icardi e Wanda Nara sarebbero molto propensi a trasferirsi a Madrid, città nella quale più volte è stata segnalata la moglie-agente del numero 9. Per Icardi si tratterebbe di un ritorno in Spagna, dopo la lunga esperienza nella cantera del Barcellona. Allo stato attuale, però, non si registrano passi concreti dell'Atletico Madrid, o del Real, nei confronti del 26enne calciatore di Rosario. Quella di un trasferimento nella Liga a fine stagione resta una possibilità reale, ma ancora tutta da approfondire nel corso delle prossime settimane.

Calciomercato Inter, i sostituti di Icardi: da Lukaku a Dzeko

Nel frattempo, il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio,è segnalato in direzione Londra: un blitz per sondare la possibilità Lukaku, con l'agente Federico Pastorello che ha aperto ad un trasferimento in Serie A? Ma il belga del Manchester United non è l'unico nella lista dei preferiti, piacciono anche Jovic dell'Eintracht Francoforte, oltre alle piste italiane che portano a Edin Dzeko della Roma e Duvan Zapata dell'Atalanta. Il mercato dell'Inter è in fermento.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui