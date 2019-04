CALCIOMERCATO MILAN BAKAYOKO SUSO DONNARUMMA KESSIE GATTUSO / Il Milan sta facendo i conti con la corsa al quarto posto, diventata più complicata dopo la controversa sconfitta in campionato contro la Juventus. È chiaro che l'obiettivo europeo risulterà determinante anche, e soprattutto, sul fronte mercato, le cui dinamiche potrebbero clamorosamente cambiare in caso di fallimento.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Senza Champions infatti il Milan potrebbe sacrificare alcune pedine per far quadrare i conti, sotto il vigile controllo da parte della UEFA. A farne le spese potrebbero essere in primis Suso e Bakayoko.

Lo spagnolo, seguito dal Bayer Leverkusen , è crollato nel 2019 sul fronte prestazioni mentre il secondo è considerato importante ma non fondamentale per la società milanese. Per trattenere il francese inoltre, il club rossonero dovrà versare al35 milioni di euro, cifra che diventerebbe decisamente pesante senza gli introiti europei.

Oltre allo spagnolo e al francese, il mancato ingresso alla competizione europea potrebbe essere determinante per quanto riguarda il futuro di altri tre elementi: Gattuso, Donnarumma e Kessié. Il primo potrebbe terminare il suo cammino rossonero con due anni di anticipo. L'estremo difensore, seguito con attenzione dal PSG, potrebbe sposare un progetto più competitivo e portare una buona dosa di liquidità nelle casse rossonere. Anche Kessié potrebbe lasciare Milanello, dirigendosi magari in Premier League, campionato in cui vanta diversi estimatori.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui