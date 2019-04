Calciomercato Milan, le ultime sul riscatto di Bakayoko

CALCIOMERCATO MILAN BAKAYOKO / Passa per la conquista del piazzamento nella prossima Champions League il futuro di Tièmouè Bakayoko. Davanti alla difesa, in particolare, il francese ha convinto tutti al Milan che in caso di qualificazione alla massima competizione europea avrebbe le risorse e l'intenzione di esercitare il riscatto dal Chelsea per i 38 milioni di euro pattuiti in estate.

Come riferisce 'Tuttosport', però, con la Champions tornata in bilico sono aperte le valutazioni sull'ex Monaco che al contrario, senza il quarto posto, difficilmente potrebbe restare. Proprio perché, almeno al momento, si è dimostrato importante in un solo ruolo e difficilmente impiegabile in altri reparti, la dirigenza rossonera senza gli incassi della Champions dovrebbe misurare gli investimenti ed i 38 milioni per Bakayoko ingesserebbero le altre operazioni.