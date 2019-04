CALCIOMERCATO MILAN SUSO / Il Milan è alla prese con la corsa per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Questo è infatti l'obiettivo verso il quale società e calciatori stanno concentrando le proprie energie. Una grande mancanza, in questo momento topico della stagione, risulta passare per i piedi di Suso, le cui prestazioni nel 2019 sono state decisamente al di sotto delle aspettative.

Il rendimento dell'esterno spagnolo, che piace al Bayer Leverkusen , potrebbe avere ricadute anche per quanto riguarda il futuro. Secondo quanto affermato da 'La Gazzetta dello Sport', negli ultimi tempi non ci sarebbe stato alcun contatto per discutere il rinnovo del calciatore, il cui contratto scadrà nel 2021. Suso aspetta una svolta, rimanendo aperto a qualsiasi possibilità.

