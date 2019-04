Ajax-Juventus, Ronaldo c'è. Chiellini e Emre Can...

AJAX JUVENTUS ULTIME RONALDO / Sarà Cristiano Ronaldo a guidare la Juventus all'assalto dell'Ajax nell'andata dei quarti di finale di Champions League. A 15 giorni dall'infortunio in nazionale, come promesso il fuoriclasse portoghese ha recuperato ed è pronto a tornare titolare.

Domani è previsto l'ultimo provino pre-gara, che però a questo punto pare una pura formalità visto l'ok dei medici che, scrive 'Tuttosport', considerano minimo il rischio di una ricaduta. Clicca Qui per tutte le ultime notizie.

Al contrario, non soffia vento d'ottimismo sul fronte Emre Can che a causa del problema alla caviglia con ogni probabilità non sarà convocato per la sfida. Valutazioni in corso invece su capitan Chiellini che sta smaltendo una botta e va monitorato: pronto Rugani in caso di forfait.

