ROMA QATAR PALLOTTA / Alcuni giorni fa sono rimbalzate alcune voci su un interessamento di un fondo del Qatar alla Roma. Il fondo di Doha, vicino al presidente del PSG Al Khelaifi, avrebbe manifestato l'intenzione di rilevare le azioni di maggioranza del club.

Secondo quanto riferito dal' Corriere dello Sport', il fondo avrebbe presentato aun'offerta da 400 milioni di euro, ricevendo in cambio un secco 'no grazie' da parte del presidente capitolino, il quale ieri ha anche smentito ogni contatto. Le parti in realtà si sarebbero date un appuntamento ai prossimi mesi per tornare a parlare di questo argomento.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui