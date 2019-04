CALCIOMERCATO INTER CONTE / È Antonio Conte il grande nome che nelle idee e nei piani della dirigenza dell'Inter occupa in solitaria il primo posto nella lista delle preferenze per la panchina.

In attesa di chiudere la stagione con Luciano(il cui addio costerebbe circa 25 milioni di euro al lordo per le casse interiste) che ha l'obbligo di riportare i nerazzurri in Champions League, la società avrebbe avuto il primo sondaggio con l'ex Chelsea e Juventus che attende il verdetto della causa in corso con i londinesi.

A riferirlo è 'La Gazzetta dello Sport' secondo cui, seppur in via preliminare, è stato avviato un dialogo nel quale i vertici della famiglia Zhang hanno preso atto delle richieste dell'allenatore: un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione, più di Massimiliano Allegri alla Juventus (7) e oltre il doppio dello stesso Spalletti (4,5). Raffreddatasi l'ipotesi di un clamoroso ritorno alla Juventus e sfumata la pista Manchester United, il manager leccese sta selezionando le pretendenti e l'Inter rimane dunque la più accreditata con il Milan dietro ma sempre vivo. Anche perché il rapporto tra Conte e l'Ad interista Marotta è rimasto più che cordiale e questo può rappresentare un presupposto importante. In ballo, oltre all'aspetto economico, ci sono però anche dei discorsi riguardanti le figure professionali che affiancherebbero Conte, discorso non secondario vista la cura maniacale dei dettagli da parte dell'ex Ct azzurro.

