CALCIOMERCATO INTER KEITA MONACO / L'Inter dovrà risolvere al più presto alcune questioni legate al mercato. Una di queste riguarderà il destino di Keità Balde, attualmente in prestito con diritto di riscatto dal Monaco.

L'expotrà essere riscattato dai nerazzurri in estate, mediande il pagamento dei 34 milioni di euro pattuiti. L'idea disarebbe quella di provare a trattenere l'attaccante a Milano ma non ad ogni costo. In estate infatti l'Inter, secondo il 'Corriere dello Sport', chiederà alla società francese un sostanzioso sconto, sperando di convincere la controparte ad abbassare le pretese.

