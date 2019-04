CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Ufficializzato il trasferimento di Frenkie deJong al Barcellona, il mirino del calciomercato europeo si è spostato sull'altro grande gioiello dell'Ajax, il capitano Matthijs de Ligt ormai da mesi al centro di un'asta internazionale che salvo sorprese lo porterà a cambiare aria a fine stagione. Destinazione? Anche qui il Barça resta in pole position, pronto a piazzare il doppio colpo dai 'Lancieri' in virtù degli ottimi rapporti tra società.

Ma lanon molla e non si rassegna all'idea di perdere uno dei prospetti più interessanti in circolazione e sta facendo di tutto per anticipare le concorrenti. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

La sfida di Champions League in programma domani sera offre quindi un'occasione ghiottissima. Ajax e Juventus saranno avversarie in campo ed a margine della sfida valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League, scrive 'Tuttosport', i massimi dirigenti delle due società si riuniranno per discutere anche di de Ligt alla presenza dell'agente Mino Raiola. La 'Vecchia Signora' punta forte sulle contropartite tecniche (escluso Kean che va verso il rinnovo, sale Rogerio che piace agli olandesi per sostituire Tagliafico) ed i contatti che vanno avanti da ormai oltre un anno per cercare di mettere le mani sul centrale del presente e del futuro. Il duello entra nel vivo e la Juve non vuole perdere.

