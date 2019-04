CALCIOMERCATO INTER ICARDI ATLETICO MADRID / Tregua fino all'obiettivo Champions League, poi salvo sorprese sarà addio. Una 'pace' a tempo quella tra Mauro Icardi e l'Inter, che dopo il ritorno in campo dell'argentino senza fascia sta pianificando un futuro senza di lui, destinato alla partenza una volta riportata la squadra nerazzurra tra le big d'Europa. Lo dimostrano i movimenti che sotto traccia sta portando avanti la dirigenza, mentre dopo le voci dalla Spagna piovono conferme sull'inserimento importante dell'Atletico Madrid nella corsa a 'Maurito'. Tutte le ultime news di mercato: clicca qui!

Calciomercato Inter, Icardi-Atletico e le piste per l'erede

L'idea della società, sottolinea il 'Corriere della Sera', è quella di voltare pagina con Icardi e altri grandi protagonisti.

Raffreddata l'ipotesi di scambio con laper, ha preso corpo l'opzione Atletico conche con ogni probabilità saluterà almeno uno trae Diegoed avrebbe deciso di puntare sull'interista già cercato senza successo in passato. Ora le cose sono cambiate e nei primi contatti con la moglie-agente Wanda ed il suo entourage avrebbe ottenuto un certo gradimento da parte della coppia (anche il mercato delle tv spagnole non è un fattore da sottovalutare). L'affare, dunque, potrebbe chiudersi a quota 75 milioni di euro per il cartellino di Icardi a cui andrebbero 7 milioni netti più bonus a stagione (ora ne guadagna 5).

Con quei soldi l'Inter sistemerebbe definitivamente i conti con l'Uefa nei patti stabiliti con il settlement agreement e avrebbe le risorse per partire all'assalto dell'erede. Calda l'ipotesi Dzeko, spalla ideale per consentire a Lautaro Martinez di esplodere da protagonista, ma occhio anche a Jovic dell'Eintracht Francoforte. 'La Gazzetta dello Sport', invece, tiene sempre in pista l'ipotesi Zapata segnalando però pure la forte volontà di Romelu Lukaku di sbarcare in Italia.

