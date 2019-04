CALCIOMERCATO CHELSEA HAZARD SARRI REAL MADRID / Il Chelsea vince nuovamente in Premier League superando per 2-0 il West Ham nel derby grazie una splendida doppietta del solito Eden Hazard.

Il belga è da tempo nel mirino dele lo stesso Maurizionel post-partita ai microfoni di 'Sky Sport UK' ha ammesso: "Hazard ha fatto una partita fantastica: quando riesce a giocare siamo fortunati perché per noi diventa facile. Al Real Madrid per 100 milioni? Cifra troppo bassa, penso che sia molto difficile sostituirlo. Purtroppo non posso fare nulla per trattenerlo, se Eden vuole fare una nuova esperienza non posso fare molto. Proveremo comunque a convincerlo, ma non è facile."

