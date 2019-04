PAGELLE E TABELLINO DI BOLOGNA.CHIEVO/

BOLOGNA

Skorupski 6 - Non è impegnato particolarmente. Amministra in scioltezza i palloni che arrivano dalle sue parti.

Mbaye 6 - Qualche sgroppata ma senza strafare sulla fascia. Mantiene bene la posizione in fase difensiva.

Danilo 6,5 - Sempre attento e tempestivo su ogni palla. Partita da leader difensivo per lui.

Lyanco 6 - Non soffre granchè anche per demeriti offensivi degli ospiti. Pulito nelel giocate. Dall'85' Gonzalez s.v.

Dijks 6,5 - Firmail tris del definitivo 3-0 sfruttando al meglio l'assist di Sansone, dando colore ad una prova sufficiente. Dal 90' Calabresi s.v.

Pulgar 7,5 - Fa tutto lui, anche se due volte dagli undici metri. Nella prima occasione il suo tiro viene intuito da Sorrentino, che però al secondo tentativo viene spiazzato. Al di là dei gol è comunque autore di una prova al top.

Dzemaili 6 - Pressa e recupera un buon numero di palloni, poco presente però in fase di inserimento. Dal 90' Poli s.v.

Orsolini 6,5 - Corre molto e si propone spesso a sostegno dell'azione offensiva. E' un buon periodo di forma per il talento a disposizione di Mihajlovic.

Soriano 6 - Guadagna il calcio di rigore che consente al Bologna di sbloccare una partita importante. Ma non brilla particolarmente.

Sansone 6,5 - Pimpante soprattutto ad inizio ripresa, nel finale regala a Dijks il delizioso assist che vale il tris rossoblù.

Palacio 5,5 - Si fa ipnotizzare da Sorrentino al 23', errore non da lui. Non gode di altre occasioni nel corso della gara.

All. Mihajlovic 6,5 - Da quando in panchina siede lui i rossoblù hanno svoltato. La vittoria è importantissima in quanto la quota salvezza si è alzata ulteriormente nelel ultime settimane. Il suo Bologna è concreto, cinico a parte l'occasione divorata da Palacio.

CHIEVO

Sorrentino 6,5 - Risponde benissimo sul tiro di Palacio al 23', poi viene battuto due volte da Pulgar su rigore. Anche se sul primo quasi ci arriva. Niente da fare sul tris.

Depaoli 5,5 - Spinge pochissimo sulla fascia, rimanendo ancorato nella sua posizione. Dal 75' Pucciarelli s.v.

Bani 4,5 - Serataccia per lui. Prima il fallo da rigore che vale il raddoppio di Pulgar, poi l'espulsione giusta a 10' dalla fine.

Non basta il gol sfiorato al quarto d'ora della ripresa per salvare la prestazione.

Andreolli 5 - Rischia parecchio in alcune circostanze, e non sempre riesce ad anticipare l'avversario e a non farsi saltare in marcatura. Leggero.

Barba 5 - Ingenuo nel causare il fallo su Soriano che vale il primo calcio di rigore realizzato dal Bologna. In difficoltà.

Kyine 5,5 - Fra i meno peggio del centrocampo clivense. Corre tanto e recupera palloni, ma poco lucido nel giocarli. Dal 69' Giaccherini 5,5 - Non riesce ad entrare in partita.

Rigoni 5 - Il geometra del centrocampo è lui, ma il gioco non decolla mai. Sempre lento e prevedibile.

Dioussè 5,5 - Fa legna nel mezzo, come si suol dire. Ma non chiedetegli di più.

Leris 5 - Brutta prestazione la sua: non accompagna l'azione con inserimenti, nascondendosi spesso.

Vignato 6 - Non male il giovanissimo talento di Di Carlo. Gioca con personalità, ma di occasioni vere non gliene capitano. Dall'80' Cesar s.v.

Stepinski 5,5 - I palloni giocabili non sono molti, ci mette il fisico tenendo in allarme i centrali bolognesi. Ma può fare poco.

All. Di Carlo 5 - Un'altra sconfitta pesante e retrocessione matematica a un passo. Nonostante un primo tempo su livelli discreti, la squadra si sfalda nella ripresa lasciando troppo campo al Bologna.

Arbitro: Pairetto 6,5 - Dirige bene nonostante l'alto numero di ammoniti che significano gara tesa. Soprattutto nella ripresa. Concede due calci di rigore ed espelle Bani: ci sta tutto.

TABELLINO

Bologna-Chievo 3-0

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco (85' Gonzalez), Dijks (90' Calabresi); Dzemaili (92' Poli), Pulgar, Soriano; Orsolini, Palacio, Sansone. A disp.: Paz, Valencia, Svanberg, Krejci, Nagy, Donsah, Santander, Falcinelli, Da Costa. All. Mihajlovic.

Chievo (4-3-3): Sorrentino; Depaoli (75' Pucciarelli), Bani, Andreolli, Barba; Rigoni, Diousse, Kiyine (71' Giaccherini); Leris, Stepinski, Vignato (81' Cesar).. A disp.: Ndrecka, Tomovic, Frey, Hetmaj, Piazon, Burruchaga, Pellissier, Grubac, Semper. All. Di Carlo.

Marcatori: 65' Pulgar (B), 68' Pulgar (B) (rig.), 89' Dijks (B)

Arbitro: Pairetto (Sez. di Nichelino)

Ammoniti: 12' Andreolli (C), 26' Leris (C), 34' Lyanco (B), 44'Depaoli (C), 49' Rigoni (C), 61'Dioussè (C), 63' Stepinski (C), 73' Bani (C),

Espulsi: 79' Bani (C)

