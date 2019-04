BOLOGNA CHIEVO RIGONI RIGORI VAR / Ancora un KO per il Chievo che cade anche a Bologna sotto i colpi di Pulgar e Dijks. Due rigori per i felsinei che non sono andati giù a Nicola Rigoni, centrocampista dei clivensi, che si è lamentato nel post-partita ai microfoni di 'Sky Sport': "Ho visto il primo rigore e mi sembra che Soriano si butti prima, non c'è neppure il contatto.

Il secondo c'è, ma Sansone va giù dopo. Dispiace, sono episodi che stiamo pagando. Andiamo a casa con un passivo esagerato. Pensiamo alla prossima, vogliamo onorare il campionato fino all'ultimo secondo senza regalare niente a nessuno, come mai nessuno ha regalato nulla a noi. Concretizziamo poco, questo è vero. E' quello che è mancato più di tutto quest'anno, è andata così. In questa categoria se non riesci a far gol, vai sempre in difficoltà".