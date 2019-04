Chelsea, Sarri sorride: terzo posto e panchina più salda!

CALCIOMERCATO CHELSEA SARRI PANCHINA FUTURO / La panchina di Maurizio Sarri stasera è certamente un po' più salda. Il suo Chelsea ha battuto 2-0 il West Ham salendo al terzo posto in classifica.

Per il club londinese si tratta del terzo successo consecutivo: a trascinare la squadra è stato ancora una volta; sono così lontani i giorni in cui l'esonero dell'ex Napoli sembrava davvero ad un passo. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il Chelsea e i suoi tifosi dunque sorridono ma lo stesso non si può dire per Gonzalo, tornato titolare ma ancora a secco di gol.