ROMA TOTTI JUVENTUS SALAH ZANIOLO / Lo storico capitano della Roma, Francesco Totti, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Bein Sports' durante il viaggio a Doha con il resto della dirigenza, commentando anche l'egemonia della Juventus che si appresta a vincere l'ottavo scudetto di fila: "Purtroppo è la verità. Speriamo che dal prossimo anno questa cosa possa fermarsi, sarà difficile perché la Juve è strutturata per vincere, come società, come squadra.

Va presa come esempio in determinati modi e in determinati momenti della stagione: quando una squadra vince sempre vuol dire che è forte in tutto. È completa, ha uno stadio personale, ha più disponibilità, può vendere e comprare e rispetto ad altre è facilitata. Il campo dà la sentenza definitiva e questo dice che è la squadra più forte d’Italia e una delle più forti d’Europa".

TALENTI GIALLOROSSI - "Mancini sta facendo un buon lavoro, ha la possibilità di allenare questa nazionale piena di talenti giovani. Fortunatamente ci sono parecchi giocatori della Roma: Cristante, Pellegrini, El Shaarawy, Florenzi, Zaniolo… Giocatori per noi fondamentali. Abbiamo una nazionale che può far bene e deve far bene, deve tornare sul tetto del mondo".

SALAH - "Ha fatto bene ad andare al Liverpool, è una delle società più importanti d’Europa. Un top player come lui è giusto che sia andato a giocare lì. Ci sentiamo, sono contento di poter dire che ho conosciuto una grande persona e un grande giocatore".

