ITALIA MANCINI / Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha parlato a margine di "Radio Italia con la Nazionale", evento in corso a Milano. L'allenatore azzurro ha toccato diversi argomenti, dal Var, ai giovani: "Il VAR ha risolto più problemi di quelli che ha creato. Zaniolo spero continui a migliorare. Dopo le nostre partite a giugno faremo il punto della situazione con Di Biagio che mi dirà i 4/5 di cui avrà bisogno.

La strada è quella giusta, anche il campionato nella zona Europa è aperto fino alla fine e noi abbiamo iniziato da poco: dovremo farci trovare pronti nelle partite che contano.? Non gli va messa pressione. Lanon mi riguarda, in Nazionale se dovesse continuare così migliorerà molto".

Infine, una battuta sul futuro di Vialli: "Davvero, non conosco il suo futuro: se dovesse venire con me in Nazionale sarei felice, se dovesse diventare presidente della Sampdoria altrettanto".

