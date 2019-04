CALCIOMERCATO BORUSSIA DORTMUND THORGAN HAZARD / Ancora una stagione positiva per Thorgan Hazard con la maglia del Borussia Moenchengladbach tanto da attirare anche l'attenzione di un paio di club di livello internazionale.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il fratello minore di Eden, che ultimamente ha anche conquistato la nazionale in pianta stabile negli undici titolari, ha un contratto in scadenza nel 2020 e la prossima estate potrebbe lasciare i 'Fohlen'. Stando a quanto affermato dal portale tedesco 'Kicker', Hazard jr potrebbe trasferirsi alper una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Il BVB avrebbe infatti individuato nell'ex Chelsea il sostituto ideale del partenteche in estate andrà proprio a Londra. Hazard è comunque anche nel mirino dell'Atletico Madrid ma i gialloneri appaiono in vantaggio.