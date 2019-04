ITALIA UNDER 21 DI BIAGIO KEAN ZANIOLO / A margine dell'evento 'Radio Italia con la Nazionale', ha parlato anche il ct dell'Under 21, Luigi Di Biagio, che ha detto la sua sui due talenti più luminosi del calcio italiano: Kean e Zaniolo. Il commissario tecnico ha ammesso: "Conosciamo molto bene entrambi i ragazzi, in loro abbiamo visto un potenziale incredibile ma forse questa esplosione non ce l'aspetavamo nemmeno noi. Se potranno partecipare agli Europei Under 21? Con Mancini parliamo tutti i giorni, ci toglieremo i dubbi a giugno.

Comunque non sono fiducioso solo per loro due, ma anche su altri giocatori: vedremo più avanti chi verrà.

Di Biagio ha poi continuato: "Kean? Sapevamo potesse fare grandissime cose, tra i due è quello che conoscevamo meglio, avendolo avuto con noi sin dall'Under 15: in ogni gruppo ha giocato sempre da sotto età. Anche per quanto riguarda Zaniolo si intravedevano grandissime doti. Per me è una mezzala, ma è talmente duttile che rappresenta il prototipo del centrocampista moderno. Ha corsa, forza, tecnica e fantasia, oltre che continuità ed equilibrio. Per questo può giocare in tutti i ruoli".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui